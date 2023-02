Kingdom of the Planet of the Apes, Dichen Lachman di Severance nel cast!

Prosegue il lavoro sul nuovo capitolo cinematografico di Il pianeta delle scimmie, dal titolo Kingdom of the Planet of the Apes. Nelle ultime ore è stato ufficializzato l'ingresso nel cast del film diretto da Wes Ball, dell'attrice di Severance Dichen Lachman, come confermato anche da The Hollywood Reporter.

Kingdom of the Planet of the Apes prosegue la narrazione di War of the Planet of the Apes, diverso tempo dopo il regno di Cesare.



Protagoniste sono due scimmie, delle quali una scopre la tecnologia dell'uomo e l'altra è sulla strada per trovare la libertà.

Una donna diventerà una figura essenziale per la sua ricerca e per il raggiungimento dei propri obiettivi.

William H. Macy è nel cast di Kingdom of the Planet of the Apes insieme a Freya Allan, Kevin Durand e Owen Teague.

Al momento il ruolo che ricoprirà Lachman non è stato svelato. L'attrice è comparsa in Jurassic World - Il dominio e ha doppiato il generale Atitaya in Raya e l'ultimo drago.



Lo scorso mese di ottobre è stata ufficialmente annunciata la data d'uscita di Kingdom of the Planet of the Apes, il nuovo film del longevo franchise cinematografico diretto da Wes Ball.

Siete pronti a vivere una nuova avventura nel mondo delle scimmie? Nelle prossime settimane vi terremo aggiornati su ulteriori novità in merito alla produzione del film in corso attualmente in Australia.