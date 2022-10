Kingdom of the Planet of the Apes, il cast cresce: new entry da Cowboy Bebop e Sweet Tooth

Le riprese di Kingdom of the Planet of the Apes, il primo capitolo della nuova saga del franchise de Il pianeta delle scimmie sviluppata da Disney, sono ufficialmente iniziate da qualche giorno, e in queste ore la produzione ha accolto tante new entry nel cast.

Sono infatti ben cinque i nuovi membri del cast aggiunti a Kingdom of the Planet of the Apes, come segnalato da Deadline: si tratta di Travis Jeffery (Unbroken), Neil Sandilands (Sweet Tooth), Sara Wiseman (One of Us Is Lying), Ras-Samuel Welda'abzgi (The Clearing) e Lydia Peckham (Cowboy Bebop). I dettagli dei loro personaggi sono tenuti nascosti, ma questi nuovi arrivati ​​nel mondo delle scimmie si uniscono ad un cast che include già Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Kevin Durand ed Eka Darville, con Teague che interpreterà il protagonista principale mentre la star di The Witcher Freya Allan sarà il personaggio umano. Secondo le indiscrezioni - anche basate sui ruoli più famosi della sua carriera - Durand dovrebbe invece interpretare il ​​​​cattivo.

Wes Ball, il regista della trilogia di Maze Runner, dirigerà Il regno del pianeta delle scimmie, a partire da una sceneggiatura firmata da Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Patrick Aison. Jaffa e Silver sono anche produttori insieme a Joe Hartwick Jr. e Jason Reed.

Prima di salutarvi, vi segnaliamo che con le recenti modifiche al calendario Disney, è stata anche comunicata la data di uscita di Kingdom of the Planet of the Apes, atteso per maggio 2024.