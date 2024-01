Kingdom of the Planet of the Apes anticipa l'uscita in sala: ecco la nuova data

Negli ultimi anni il pubblico si è abituato a vedere film che condividono tra loro gli stessi personaggi ed anche lo stesso universo. In questo marasma di contenuti simili però, c'è una saga che si regge in piedi ormai da più di un decennio. La prova del suo successo è data dal prossimo, quarto capitolo, Il Regno del Pianeta delle Scimmie.

Ecco però che le cose, per quanto concerne la data di uscita di questo nuovo capitolo, subiranno un cambiamento che farà sicuramente felici gli appassionati dello storico franchise.

La data prevista per l'arrivo nelle sale cinematografiche della nuova pellicola era infatti inizialmente prevista per il prossimo 24 maggio, mentre invece, a sorpresa, ci sarà molto meno da attendere per dare un nuovo sguardo a mondo delle scimmie.

Kingdom of The Planet of the Apes uscirà ora ufficialmente il 10 maggio, ben quindici giorni prima rispetto alla data originariamente prevista. Sicuramente un periodo che gli permetterà di ergersi sul grande schermo come un vero gigante, in quanto non è al momento previsto un altro film di portata superiore in quel periodo.

Kingdom of The Planet of the Apes uscirà ora ufficialmente il 10 maggio, ben quindici giorni prima rispetto alla data originariamente prevista.