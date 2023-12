Kingdom of the Planet of the Apes, Andy Serkis tornerà nel franchise? Parla il regista

Dopo che Wes Ball ha analizzato il villain di Kingdom of the Planet of the Apes, il regista ha colto l'occasione per parlare dell'eventuale ritorno di Andy Serkis: c'è speranza di rivederlo ancora una volta nel franchise?

"Ne abbiamo parlato, sicuramente" ha dichiarato Serkis. "Del tipo: 'Potresti interpretare un altro personaggio scimmiesco?' Ho ragionato su questa dinamica per molto tempo, pensando che fosse dannatamente interessante. Matt [Reeves] continuava a ripetere: 'Andy è il miglior attore con cui abbia mai lavorato'. È semplicemente iconico, in un certo senso. Quindi siamo giunti alla conclusione che, probabilmente, sarebbe meglio ragionare su film futuri nei quali potrebbe tornare in gioco".

Ad avvalorare il talento dell'attore è anche Owen Teague, interprete di Noa. "Sono diventato un attore perché, quando ero bambino, ho visto Andy Serkis in King Kong" ha aggiunto. "Ero così innamorato del personaggio, ricordo che mia madre mi spiegò: 'Quella è una persona in motion capture, e questa è la sua interpretazione'. ' Ho pensato: 'Oh, allora posso farlo anch'io!' Quando è arrivato questo progetto... sì, ero convinto che non l'avrei capito fino in fondo, perché era troppo bello per essere vero".

Dopo Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, Serkis avrebbe recitato in alcuni capitoli MCU (Avengers: Age of Ultron, Black Panther) e Star Wars (Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi), a cui si aggiungono film quali The Batman e Luther: Verso l'inferno. Tra i suoi lavori da regista, invece, spiccano Mowgli - Il figlio della giungla e Venom - La furia di Carnage.

Il film diretto da Wes Ball debutterà in sala il 24 maggio 2024. Nell'attesa, non perdetevi il meraviglioso trailer di Kingdom of the Planet of the Apes.