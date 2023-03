Kingdom of the Planet of the Apes, per Andy Serkins lascerà gli spettatori 'sbalorditi'

L'attore Andy Serkins ha recitato in L'alba del pianeta delle scimmie, Apes Revolution e The War nei panni di Cesare, tuttavia, nonostante potrebbe non essere coinvolto nel nuovo progetto, ha fornito interessanti dettagli su Kingdom of the Planet of the Apes.

Così ha dichiarato Serkins in un'intervista a CinemaBlend: "Penso che [il regista] Wes Ball farà un lavoro straordinario con questo film. Da quello che sono riuscito a sentire e vedere, infatti, ci saranno dei sensazionali artwork. E considerando verso quale direzione hanno scelto di indirizzare la storia, per poi rinnovarla nel nuovo capitolo... be', sono sicuro che lascerà gli spettatori a bocca aperta". Ad aumentare la aspettative è il cast sempre più numeroso di Kingdom of the Planet of the Apes, che comprende attori provenienti da Cowboy Bebop e Sweet Tooth.

Ecco la sinossi ufficiale del film: "Molte società di scimmie hanno prosperato da quando Cesare, sempre più simile a Mosè, ha portato il suo popolo in un'oasi, mentre gli umani si sono ridotti a un'esistenza selvaggia. Alcuni gruppi non hanno mai sentito parlare di Cesare, mentre altri hanno distorto il loro insegnamento al fine di edificare imperi fiorenti. In questo scenario, un capo-scimmia inizia a schiavizzare altri gruppi alla ricerca della tecnologia umana, mentre un'altra scimmia, che ha assistito alla cattura del suo clan, intraprende un viaggio per trovare la libertà. Una giovane donna rappresenta un elemento centrale in tal senso, nonostante lei abbia i propri obiettivi personali".

Il film verrà pubblicato il 24 maggio 2024. In un recente post pubblicato su Twitter, il regista di Kingdom of the Planet of the Apes ha festeggiato la fine delle riprese con un video.