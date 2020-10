Kingdom Come: Deliverance, arriva l'adattamento in live action del videogame

Secondo quanto riportato su Variety, sta per arrivare al cinema l'adattamento di Kingdom Come: Deliverance, celebre videogame di ultima generazione della Warhorse Studios ambientato nell'era medioevale e capace di vendere oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e Microsoft PC.

L'adattamento, che potrebbe diventare un film o una serie tv, sarà supervisionato da Erik Barmack, che dopo essere stato produttore esecutivo di rilevo a Netflix ha lasciato il colosso dello streaming per fondare a Los Angeles la compagnia Wild Sheep Content. Il risultato verrà quindi prodotto dallo stesso Barmack insieme a Martin Frývaldský, CEO di Warhorse Studios. Quest'accordo arriva dopo quello stipulato tra Barmack e Sega per il franchise di videogame "Yazuka".

"E' molto interessante che videogame fondati sulla narrativa come The Witcher e Kingdom Come: Deliverance siano adattabili in maniera praticamente unica, hanno un'atmosfera locale e globale allo stesso tempo", ha dichiarato Barmack.

Ambientato nel 1403, in un periodo storico in cui i diversi signori della guerra si contendevano il controllo del vecchio Impero Romano, questa storia si concentra su Henry, il figlio di un fabbro, che si vede assassinare i genitori quando il suo villaggio viene dato alle fiamme dai mercenari cumani per ordine del re d'Ungheria, Sigismondo. Henry sopravvive al massacro, e si unisce a Lord Radzig, che sta mettendo in piedi una Resistenza per contrastare Sigismondo. Bramoso di vendicare la morte dei genitori, Henry si farà coinvolgere in una sanguinosa guerra civile e nel vortice delle alleanze politiche.

Prima di essere pubblicato nel 2018 da Warhorse Studios, Kingdom Come: Deliverance fu rifiutato da parecchi studi: "Tutti volevano la magia nel gioco, ma noi offrivamo un'avventura in cui da figli di un fabbro si diventava eroi, anche se questo non diventava mai re", come ricorda Frývaldský.