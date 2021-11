King Richard, Will Smith rivela: "mi sono innamorato di Richard Williams negli anni '90"

In King Richard Will Smith interpreta il defunto padre e allenatore delle proprie figlie Richard Williams. Le sue figlie, Venus e Serena William sono diventate leggende del tennis ed il film racconterà la loro genesi e di come il padre le abbia aiutate a raggiungere il successo.

Richard Williams ha avviato le due sorelle alla carriera di tenniste e la loro storia verrà raccontata dettagliatamente nel nuovo film con protagonista Will Smith, date un'occhiata al trailer di King Richard. Come raccontato dall'attore, il suo interesse per il padre delle donne è nato molti anni fa, prima di leggere la sceneggiatura del film. Durante la conferenza stampa di King Richard, Smith ha spiegato come Richard Williams ha avuto un impatto su di lui negli anni '90:



“C'era un'intervista che Venus ha fatto quando aveva 14 anni, è una famosa intervista in cui Richard Williams risponde al giornalista e difende sua figlia. L'ho visto in tempo reale e lo sguardo sul viso di Venus mi ha bruciato nel cuore perché era così che volevo che apparisse mia figlia, quell'intervista aveva davvero cambiato la mia genitorialità in quel momento.”

L'intervista a cui si riferisce Smith risale al 1995 e potete vederla nel video qui sopra. “Mi ha colpito lo sguardo di Venus, era così sicura che il suo leone non avrebbe permesso che le accadesse nulla e mi sono innamorato di Richard Williams, è stato circa 20 anni fa. Sapevo di voler mostrare al mondo un padre che protegge una figlia in quel modo.”

Questo famoso momento verrà rievocato nel film, come potete vedere Venus aveva 14 anni mentre veniva intervistata da un giornalista della ABC su una partita imminente. Il giornalista mette in dubbio la fiducia di Venus Williams chiedendole perché pensa di poter battere la sua avversaria con tanta sicurezza. Risponde semplicemente che "ci crede" con tranquillità prima che Richard Williams interrompa l'intervista per ricordare al giornalista che sta parlando con una bambina di 14 anni, rimproverandolo per il modo in cui mette in dubbio la sua fiducia in sé stessa. Il film ci mostrerà come Richard Williams è stato un tassello importante per il successo delle sorelle e come ha contribuito a plasmarle nelle campionesse che sono diventate. Date un'occhiata al poster di King Richard, il film uscirà al cinema il 13 gennaio 2022.