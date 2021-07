King Richard, Will Smith è il padre delle sorelle Williams: tutti i dettagli sul film

Due giorni fa è stato pubblicato il primo trailer di Una famiglia vincente - King Richard, il film diretto da Reinaldo Marcus Green che racconta la storia del rapporto tra le due sorelle campionesse di tennis Serena e Venus Williams e il loro padre e allenatore Richard Williams, interpretato da Will Smith. Ecco tutto quello che sappiamo sul film.

La trama di King Richard, svela che il film di Green racconta la storia di due delle più grandi tenniste di sempre, Venus e Serena Williams, tramite la figura del padre, Richard Williams, che sin dall'infanzia si è sdoppiato nel ruolo di allenatore. La famiglia Williams viveva a Compton, malfamato quartiere di Los Angeles ad alto tasso di criminalità.



Sin da quando erano bambine, Richard ha deciso che le figlie avrebbero avuto un futuro da tenniste e, nonostante non avessero alcuna preparazione, ha iniziato ad allenarle. Con nessuna conoscenza pregressa dello sport, Williams ha iniziato a formarle, convinto che un giorno le sue bambine sarebbero diventate due delle più grandi tenniste della storia. Se non l'avete ancora fatto affrettatevi nel vedere il trailer di King Richard.

Il cast del film, oltre a Will Smith nel ruolo del padre, comprende Aunjanue Ellis nel ruolo della madre Brandi Williams, Saniyya Sidney nel ruolo di Venus Williams e Demi Singleton nel ruolo di Serena Williams. Insieme al cast principale compaiono anche Tony Goldwyn, Jon Bernthal, Andy Bean, Kevin Dunn e Dylan McDermott. Il film uscirà nelle sale il 13 gennaio 2022.



A febbraio dello scorso anno è entrato nel cast di King Richard anche Liev Schreiber.