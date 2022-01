King Richard, altro premio per Will Smith ai AAFCA Awards: è il miglior attore

Will Smith continua a vincere premi per la sua interpretazione di Richard Williams, padre di Venus e Serena William nel film Una Famiglia Vincente - King Richard, e sembra sempre più lanciato verso la statuetta più ambita: l’Oscar.

Smith ha vinto nella categoria miglior attore alla 13° edizione degli African American Film Critics Association Awards. Il film si è portato a casa ben quattro premi tra cui quello come Miglior attrice non protagonista andato a Aunjanue Ellis, miglior attrice emergente vinto da Saniyya Sidney e infine come miglior regista emergente per Reinaldo Marcus Green. Se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata al trailer di King Richard.

King Richard è stato eguagliato da The Harder They Fall che ha vinto invece come miglior film, miglior cast, miglior musica e miglior regista. "È stato un anno fantastico per il cinema", ha affermato il presidente e co-fondatore dell'AAFCA Gil Robertson. "I vincitori dell'AAFCA di quest'anno non solo ci hanno intrattenuto, ma ci hanno educato e ispirato e non vediamo l'ora di celebrarli agli AAFCA Awards", che si terranno il ​​2 marzo a Los Angeles.



Ecco l'elenco completo dei vincitori:



Miglior film: The Harder They Fall

Miglior regia: Jeymes Samuel (The Harder They Fall)

Miglior sceneggiatura: Don't Look Up (Adam McKay)

Miglior attore: Will Smith (King Richard)

Miglior attrice: Jennifer Hudson (Respect)

Miglior attore non protagonista : Corey Hawkins

Miglior attrice non protagonista: Aunjanue Ellis (King Richard)

Attore protagonista: Saniyya Sidney (King Richard)

Miglior cast: The Harder They Fall

Regista emergente: Reinaldo Marcus Green (King Richard)

Miglior musica: The Harder They Fall (Jeymes Samuel, Kid Cudi, Jay-Z)

Miglior film indipendente: Who We Are

Miglior documentario: Summer of Soul



Non perdetevi la nostra recensione di King Richard e fateci sapere nei commenti se secondo voi Will Smith può vincere l'Oscar grazie alla sua interpretazione.