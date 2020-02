King Richard: Liev Schreiber entra nel cast del film con Will Smith e Jon Bernthal

The Hollywood Reporter scrive che Liev Schreiber si unirà ufficialmente al cast di King Richard, al fianco di altre star come Will Smith e Jon Bernthal, con Reinaldo Marcus Green alla regia. King Richard avrà al centro della trama il personaggio di Richard Williams, padre di due leggende del tennis come Venus e Serena Williams.

King Richard sarà un racconto della vita reale del padre delle sorelle Williams e del suo contributo al raggiungimento del successo da parte delle figlie. Il film è attualmente in produzione. Il cast di King Richard comprende anche Saniyya Syndey e Demi Singleton nelle vesti di Venus e Serena. Aunjanue Ellis e Jon Bernthal interpreteranno due personaggi importanti all'interno della trama.



Il film mostrerà la determinazione di un padre che cerca in tutti i modi di contribuire ad una vita migliore per le sue figlie, a partire dagli allenamenti che ha condotto da solo per far crescere le due tenniste, sin dai primi istanti a Compton, in California. L'aiuto di Williams avrebbe permesso a Venus e Serena di vincere il Grande Slam.

Venus Williams, nota come La Venere Nera, è una delle più grandi tenniste della storia e ha vinto 7 volte il Grande Slam in singolo e 14 volte in doppio con la sorella Serena; è stata la prima tennista afroamericana dell'era open ad occupare la prima posizione nel ranking.

Serena Williams, soprannominata The Queen, è considerata la migliore tennista di tutti i tempi, capace di vincere 23 titoli del Grande Slam in singolo e 16 in doppio (di cui 14 con la sorella Venus).

Il ruolo di Schreiber in King Richard sarà quello di Paul Cohen, un allenatore di tennis che ha contribuito ad affinare le abilità di Pete Sampras e John McEnroe.

Jon Bernthal sarà Rick Macci nel film mentre il ruolo di Richard Williams è affidato a Will Smith.