King Richard è solo l'inizio di un universo cinematografico sulle sorelle Williams?

King Richard - Una famiglia vincente ha conquistato praticamente tutti, dalla critica al pubblico alle giurie degli Award più prestigiosi, e secondo Serena Williams la pellicola potrebbe essere solo l'inizio di un percorso cinematografico molto più ampio.

Di recente se ne parla più per quanto accaduto durante gli Academy Awards (lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock subito prima dell'annuncio dell'Oscar a Will Smith come Miglior Attore) che per i meriti del film stesso, ma resta il fatto che King Richard abbia avuto un ottimo riscontro generale fin dalla sua uscita nelle sale, e con l'approvazione stessa famiglia Williams questo potrebbe essere solo l'inizio di un grande viaggio cinematografico.

A dirlo è la stessa campionessa di Tennis Serena Williams durante una recente intervista con Insider, nella quale suggerisce come in futuro si potrebbero esplorare le storie delle figlie del Re e creare così una sorta di Williams Cinematic Universe.

"King Richard ha avuto un finale perfetto con Venus sul campo da tennis" osserva infatti Serena.

E tra lei e la sorella, ce ne sarebbero di cose da raccontare... "Venus poi prende la sua strada, e io la mia. Sono due storie completamente differenti".

La sua stessa carriera non è priva di curiosi avvenimenti e colpi di scena, tant'è che l'atleta afferma: "Ho avuto un percorso difficile. Non fui granché fino a un certo punto, ma poi si. C'è parecchio dramma. È una telenovela".

