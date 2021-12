King Richard, Alfonso Ribeiro commenta il film con l'ex-collega Will Smith

Abbiamo recentemente visto Will Smith nel poster di King Richard, che arriverà in sala a partire dal 13 Gennaio 2022. Il film avrà sicuramente un ruolo da protagonista nella stagione dei Premi, e iniziano ad arrivare i primi commenti in merito. Uno in particolare arriva da Alfonso Ribeiro, con cui l'attore ha lavorato su Willy, il Principe di Bel-Air.

Ribeiro ha dato infatti la sua interpretazione dell'ultimo film dell'ex collega, descrivendo in primis il momento in cui lo ha visto, e aggiungendo anche un piccolo commento divertente in merito. "Eravamo sul camper, curiosamente, stavamo viaggiando, e quando è uscito abbiamo proseguito e siamo andati a guardarlo, tutta la famiglia l'ha guardato. Che film stimolante, conoscere la vera storia di ciò che Richard Williams ha fatto per portare Serena e Venus in cima alle classifiche è stato incredibile. E Will ha fatto un lavoro fantastico, che bellissimo film. Mi sono sentito ispirato e spinto nel voler andare a giocare a tennis. Dopo aver visto questo film voglio iniziare a insegnare ai miei figli a giocare a tennis. Ero tipo, 'Potresti essere un campione! Potresti essere un campione!'."

Dalle recensioni arrivate e dal coinvolgimento di Will Smith nel progetto, sembra impossibile non essere colpiti tanto quanto Ribeiro. Si tratta infatti del tipico film biografico dal forte tono ispiratore tipicamente americano. A quanto pare si trattava di qualcosa di molto personale per Smith, non solo perché interpreta un padre (cosa che lui è nella vita), ma soprattutto perché in primo luogo si è sempre detto molto coinvolto dalla storia di questa famiglia. L'attore ha infatti detto di voler essere di ispirazione allo stesso modo per i suoi figli.

E voi, lo andrete a vedere? Se siete ancora indecisi, vi consigliamo di dare uno sguardo al trailer di King Richard.