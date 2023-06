King on Screen, il trailer del documentario sui film tratti dalle opere di Stephen King!

Stephen King è uno degli autori più apprezzati dal cinema, che frequentemente ha realizzato delle trasposizioni e degli adattamenti delle opere del romanziere, alcune più fortunate di altre. Ora il lavoro sul grande schermo tratto dai suoi libri verrà approfondito nel documentario King on Screen, del quale è stato distribuito il trailer.

Nella descrizione ufficiale di King on Screen si legge:"1976, Brian De Palma dirige Carrie, il primo romanzo di Stephen King. Da allora, più di 50 registi hanno adattato il maestro dei libri dell'orrore, in più di 80 film e serie, rendendolo l'autore vivente più adattato al mondo. Cosa c'è di così affascinante nel suo lavoro che i registi non smettono di adattare le sue opere? King on Screen riunisce i cineasti che hanno adattato i libri di Stephen King sia per il cinema che per la tv, tra cui Frank Darabont (Le ali della libertà, Il miglio verde, The Mist), Mick Garris (The Stand, I sonnambuli), Tom Holland (I Langolieri, Chucky) e Taylor Hackford (L'ultima eclissi, Ray). È un film fatto per i fan e con i fan, guidato da un'ambizione internazionale".



Diretto da Daphné Baiwir, King on Screen sarà disponibile sulle piattaforme digitali nel Regno Unito dal 26 giugno.

Uno degli ultimi adattamenti tratto da Stephen King è l'horror The Boogeyman; il regista vorrebbe adattare I Langolieri, come ha annunciato in una recente intervista.



Sul nostro sito trovate un approfondimento su 5 storie di Stephen King che meriterebbero un adattamento.