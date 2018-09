King of Thieves, l'heist movie di James Marsh raccontato in un nuovo video dedicato

Mentre il film è stato già distribuito nelle sale inglese lo scorso 14 settembre, la campagna promozionale del progetto ci regala oggi una featurette dedicata a King of Thieves, interessante heist movie diretto da James Marsh (La Teoria del Tutto) che vede tra i protagonisti anche Michael Caine.

L'attore londinese, celebre fra i più giovani per le recenti collaborazioni con Christopher Nolan, assumerà il ruolo di leader di un gruppo di anziani criminali il cui obiettivo sarà svaligiare un'importante gioielleria di Londra. Oltre Michael Caine, il cast comprende altri veterani come Michael Gambon, Jim Broadbent e Ray Winstone e i più giovani Tom Courtenay e Charlie Cox di Daredevil.

Proprio Cox si riunirà al regista James Marsh, col quale aveva già collaborato sul set de La Teoria del Tutto. Per il film Marsh si è ispirato alla rapina di Hatton Garden che è stata realizzata nel 2015 da un gruppo di ladri anziani, tutti con precedenti penali. L'ormai stra-abusata tagline "Basato su una storia vera" probabilmente servirà a portare nelle sale i più curiosi, ma di certo la vera attrazione del film è la possibilità di guardare tutti questi leggendari attori riunirsi sul grande schermo per un heist movie all'insegna dell'umorismo e dell'auto-ironia.



Insomma, se fra qualche anno George Clooney e Brad Pitt decideranno di realizzare l'ipotetico Ocean's Over Eighty ci ricorderemo del suo antenato, The King of Thieves. Che a sua volta, però, sembra ricordare il film del 1960 Un Colpo da Otto, di Basil Dearden: anche lì la storia ruotava intorno ad un gruppo di criminali ormai anziani ma non per questo da buttare.



King of Thieves non ha ancora una data d'uscita per il mercato italiano.