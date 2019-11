King of the Jungle: Zac Efron entra nel cast del film

Udite udite, siori e siore: Zac Efron ha deciso di "scambiare il tipico per qualcosa di magico", e partire all'avventura per la giungla del Belize per il film King of the Jungle.

L'attore di The Greatest Showman e Ted Bundy - Fascino Criminale farà parte del cast della comedy diretta dai registi di Crazy, Stupid, Love e Whiskey Tango Foxtrot, Glenn Ficarra e John Requa.

Ce lo comunica in esclusiva Deadline, che riporta anche il ruolo che interpreterà Efron nel film: "il giornalista di Wired, Ari Furman, che accetta quella che crede sarà la 'solita intervista' a un magnate della tecnologia, McAfee. Ma una volta arrivato in Belize, si troverà coinvolto nella crescente paranoia di McAfee, in una realtà sempre più sfuggente, e persino in un omicidio".

Ricordiamo infatti che King of the Jungle è basato su un articolo di Joshua Davis pubblicato sul magazine di Condé Nast, Wired, che racconta "la storia di McAfee, l'uomo che ha ideato il celebre antivirus per computer, che ha incassato la sua fortuna, abbandonato la civiltà, per poi trasferirsi nella giungla del Belize. Lì la sua vita è diventata un mix di armi, sesso e follia".

In precedenza, star come Johnny Depp, Michael Keaton e Seth Rogen sono state legate a King of the Jungle, ma con l'avanzare del progetto si è deciso diversamente. Il ruolo di Rogen è quindi ora passato a Efron, mentre il nuovo McAfee, che prima doveva essere interpretato da Keaton, è ancora in fase di casting. L'inizio delle riprese del film è previsto per i primi mesi del 2020.