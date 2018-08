King Lear: data di uscita e primo trailer per il nuovo film Amazon con Anthony Hopkins

Amazon Studios ha annunciato che King Lear, il nuovo dramma di Richard Eyre tratto da William Shakespeare e con protagonista Anthony Hopkins, sarà presentato in anteprima venerdì 28 settembre esclusivamente su Prime Video.

Per l'occasione il servizio di streaming on demand ha anche diffuso il primo trailer, che come al solito potete trovare in calce alla notizia.

Prodotto dalla Sonia Friedman Productions e dalla Playground di Colin Callender, vincitore dei primi Emmy, Golden Globe e BAFTA, King Lear è adattato e diretto dall'acclamato regista Richard Eyre (The Dresser, Notes on a Scandal), vincitore del BAFTA e dell'Olivier Award.

Il lungometraggio vanta un cast mostruoso che include Anthony Hopkins (The Dresser, Nixon, Il silenzio degli innocenti) nei panni di Lear, Emma Thompson (The Children Act, The Remains of the Day, Sense and Sensibility) nei panni di Goneril, Emily Watson (The Theory of Everything , Genius) come Regan, Florence Pugh (Lady Macbeth, Marcella) nei panni di Cordelia e Jim Broadbent (Iris, Game of Thrones) nel ruolo del Conte di Gloucester.

Ambientato in un presente immaginario, King Lear ha inizio quando il re Lear, ormai ottantenne, divide il suo regno tra le sue figlie, Goneril, Regan e Cordelia, in base all'affetto che prova per loro. Cordelia si rifiuta di adularlo, così viene bandita. Avendo acquisito tutto il potere, Goneril e Regan espellono il padre dalle loro case. Allo stesso tempo, il primo ministro di Lear, Gloucester, viene tradito da suo figlio Edmund e l'altro figlio, Edgar, è costretto a nascondersi. Lear diventa matto, Gloucester è accecato dalla rabbia: sia il regno che la famiglia collassano nel caos e nella guerra. L'unica speranza per il vecchio re è Cordelia, la figlia bandita ...

L'adattamento è stato commissionato dalla BBC e co-prodotto da Amazon Studios.

Gustatevi il trailer qui sotto.