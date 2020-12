King Kong, Peter Jackson perse peso a causa dello stress? Ecco come andò davvero

In un mondo che vive anche di gossip qual è quello del cinema è facile che una voce prenda direzioni incontrollate e dia vita a leggende fondate su basi poco affidabili: è quanto accadde, ad esempio, ad un'indiscrezione sulla vita privata di Peter Jackson durante le riprese di King Kong.

Il regista delle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, infatti, si fece notare in quel periodo per un dimagrimento che stupì e spaventò i suoi fan: il buon Peter perse infatti qualcosa come 30 kg in un tempo relativamente breve, dando adito a voci preoccupate sulla sua salute e su uno stress eccessivo dovuto alle riprese di King Kong.

Paure che, in realtà, si rivelarono prive di alcun fondamento: il regista aveva infatti semplicemente deciso di seguire una dieta e, in generale, uno stile di vita più sano e regolare! Sul set, ad esempio, Jackson era solito portare da casa del cibo più salutare di quello offerto alla crew dalla produzione, impegnandosi anche a fare costantemente esercizio fisico nel suo appartamento.

Insomma, il nostro Peter aveva semplicemente deciso di star meglio con sé stesso, finendo però per far preoccupare tutti i suoi fan! Certo è, comunque, che le riprese del film furono effettivamente lunghe e stressanti: per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di King Kong.