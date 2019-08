King Kong invade l'Empire State Building, ecco il video della nuova attrazione

Nel 2020 King Kong tornerà sul grande schermo nell'atteso crossover con Godzilla del MonsterVerse targato Legendary e Warner, ma nel frattempo ha deciso di visitare un luogo che conosce molto bene.

A partire da questa settimana, infatti, sarà possibile rivivere la celebre scalata dell'Empire State Building grazie ad una nuova esposizione presente all'interno dello storico grattacielo di Manhattan: come potete vedere in calce alla notizia, un piano dell'edificio è stato ornato con le due mani gigantesche di King Kong e una video-simulazione del gigante con tanto di elicotteri sullo sfondo.

Dopo Kong: Skull Island e i due capitoli dedicati a Godzilla, le due icone sono pronte ad affrontarsi (e magari anche a collaborare) nell'atteso crossover conosciuto come Godzilla vs. Kong e in arrivo nelle sale a marzo 2020.

Le riprese del film sono terminate già da tempo ma Toby Emmerich, Boss della Warner Bros., ha rivelato che potrebbe essere posticipato di qualche mese per permettere allo studio di proseguire con i lavori di post-produzione. Emmerich ha comunque confermato che il film arriverà entro la fine del 2020.

Nel cast di Godzilla vs. Kong troveremo Millie Bobby Brown al suo ritorno nel franchise dopo l'esordio in Godzilla: King of the Monsters, insieme a Alexander Skarsgard, Eiza Gonzalez, Kyle Chandler, Rebecca Hall e Danai Gurira. Qui trovate la nostra recensione di Godzilla: King of the Monsters.