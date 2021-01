King Kong, tutti i film con il Re dei primati dal 1933 a oggi!

Lo spettacolare trailer ufficiale di Godzilla vs Kong ha riacceso le speranze di tutti gli spettatori che non vedono l'ora di tornare a godersi l'esperienza della sala cinematografica. In attesa di vedere lo scontro tra i due Titani sul grande schermo, dunque, scopriamo insieme tutti i film principali in cui è apparso King Kong dal 1933 ad oggi.

La leggenda ha inizio nel 1933 con l'uscita di King Kong, pietra miliare della settima arte diretta da Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack che presenta per la prima volta le origini dell'enorme gorilla che ormai conosciamo molto bene: dalla suggestiva ambientazione dell'Isola del Teschio al celebre epilogo sulla cima dell'Empire State Building. Il successo del film fu dirompente, tanto che passarono appena nove mesi per vedere nelle sale il suo sequel, Il figlio di King Kong, il quale però non riuscì a replicare i risultati ottenuti dal capitolo precedente.

Il 1962 è invece l'anno de Il trionfo di King Kong, co-produzione tra Giappone e Stati Uniti che firma il primo crossover/scontro con Godzilla grazie al contributo di Ishiro Honda e la Toho. Cinque anni dopo, il Re dei primati visto nel film torna in King Kong - Il gigante della foresta, che tuttavia a livello di trama si presenta come una sorta di rifacimento della pellicola del '33.

Nel 1976 arriva poi il primo vero remake prodotto da Dino De Laurentiis, che ripropone la storia originale con Jeff Bridges, Charles Grodin e Jessica Lange nei ruoli dei protagonisti. Ricordato in particolare per gli effetti speciali di Carlo Rambaldi, premiati anche con un Oscar, il film ha dato vita ad un sequel intitolato King Kong 2 (in originale King Kong Lives).

Forte dello straordinario successo ottenuto dalla trilogia de Il Signore degli Anelli, nei primi anni 2000 Peter Jackson decide di realizzare il suo sogno del cassetto: realizzare una propria versione King Kong. Nel 2005 arriva così il secondo remake, che con una durata di 183 minuti (200 nella versione estesa) si afferma come uno dei migliori incassi dell'anno e ottiene tre premi Oscar per sonoro, montaggio sonoro ed effetti speciali.

Con l'arrivo del MonsterVerse, infine, Legendary e Warner Bros. decidono di portare sul grande schermo una nuova storia di origine di King Kong che vada a collegarsi con il Godzilla di Gareth Edward e il suo seguito, Godzilla - King of the Monsters, in modo da arrivare all'atteso scontro di Godzilla vs Kong. Il film in questione, uscito al cinema nel 2017, è intitolato Kong: Skull Island.

Ecco la lista completa dei film principali in cui è apparso:

King Kong (1933)

Il figlio di King Kong (1933)

Il trionfo di King Kong 1962)

King Kong - Il gigante della foresta (1967)

King Kong (1976)

King Kong 2 (1986)

King Kong (2005)

Kong: Skull Island (2017)

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Kong: Skull Island.