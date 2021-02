King Arthur, Sir Lancilot o Sir Lashalot? Ecco l'origine del soprannome di Ioan Gruffudd

Sul set di un film succede di tutto, dalle cose belle alle cose brutte, passando per quelle che i colleghi e amici attori ricorderanno ancora anni dopo cogliendo al volo ogni occasione valida per prenderti in giro. Quest'ultimo, ad esempio, fu il caso di Ioan Gruffudd durante le riprese del King Arthur del 2004.

Nel film di Antoine Fuqua, come probabilmente ricorderete, Gruffudd fu chiamato ad interpretare Lancillotto, uno degli uomini partiti sotto il comando di Artù per portare a compimento la pericolosa missione affidata loro dal vescovo: proprio come tutti gli altri protagonisti del film, insomma, non esattamente un esempio di eleganza e raffinatezza (stiamo pur sempre parlando di soldati del V secolo d.C).

A dispetto di ciò, però, pare che il nostro Ioan fosse solito curare piuttosto attentamente il suo aspetto fisico: a scoprirlo fu Ray Winston, che un bel giorno sul set si imbatté nel suo collega intento ad arricciarsi le ciglia. La cosa fu trovata decisamente divertente dal resto del cast, con l'attore di Lancillotto che per un bel po' di tempo con il soprannome di Sir Lashalot ("eyelash", per chi non lo sapesse, significa "ciglia" in inglese).

Non male per uno dei cavalieri più famosi della storia, non trovate? A proposito del film di Antoine Fuqua, intanto, ecco alcuni collegamenti tra King Arthur e Il Gladiatore.