King Arthur: quando il film venne accusato di plagio da Valerio Massimo Manfredi

Quando King Arthur di Antoine Fuqua, fu un disastro di grandi proporzioni. In primis per un'accoglienza largamente negativa da parte di critica e pubblico, che non apprezzarono particolarmente il take storico pensato da Jerry Bruckheimer e Jonathan Glazer, ma poi anche per una questione di incassi.

Costato infatti la bellezza di 120 milioni di dollari, il film ne incassò appena 203 milioni nel mondo, il che non andava a coprire neanche il budget totale comprendente le spese di marketing, lasciando diventare King Arthur un grande flop, dati gli investimenti, la comunicazione, le star e le attese dell'audience. Alla sua uscita, comunque, il film di Fuqua venne ance accusato di plagio da Valerio Massimo Manfredi, celebre scritto, storico e archeologo italiano.



Per la precisione, Manfredi sosteneva che il film fosse sostanzialmente un plagio del suo L'ultima Legione, da cui è stato poi tratto un film con protagonista Colin Firth nel 2007. Da parte sua, il romanziere aveva notato delle consistenti analogie con alcune caratteristiche del suo libro, su tutto la volontà di conferire una grande credibilità storica alla vicenda e ai personaggi di stampo mitologico bretone, dando anche origini romaniche a Re Artù.



Lo scrittore non ha però mai potuto procedere legalmente contro la produzione perché le prove erano davvero inconsistenti. Basti pensare che nel film non venivano mai menzionati personaggi e situazioni importanti come Lucio Artorio Casto o la presenza dell'esercito Sarmatico. Però Manfredi tornò all'attacco nel 2007, quando uscì la trasposizione de L'ultima Legione e fu un clamoroso flop, per lo scrittore causato proprio da King Arthur e dal suo fallimento commerciale.



Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo al durissimo allenamento di Keira Knightley per King Arthur.