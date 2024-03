Kinds of Kindness, il trailer del film di Lanthimos con Emma Stone esce domani?

Emma Stone e Yorgos Lanthimos non hanno intenzione di lasciarci in pace (e noi non abbiamo alcun motivo per sperare che lo facciano): dopo il clamoroso successo di Povere Creature, la coppia d'oro è pronta a tornare insieme per la terza volta e, stando a quanto leggiamo, tra poche ore potremmo vedere i frutti della nuova collaborazione.

Un post pubblicato sui social dai profili ufficiali di Searchlight lascia infatti intendere che il trailer di Kinds of Kindness (terzo lavoro di Lanthimos con protagonista Stone, dopo La Favorita e il già citato Povere Creature) potrebbe fare il suo esordio domani: la scritta "Domani" ripetuta per tre volte (tanti saranno gli episodi da cui sarà composto il film) nei colori con i quali ci è stato presentato il titolo dell'opera lascia effettivamente pochi dubbi al riguardo.

Kinds of Kindness uscirà in sala quest'estate, ma del film si sa davvero poco al momento, se non che potrà contare su un cast di altissimo livello (oltre a Stone ci saranno Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley e Hunter Schafer) e che vedrà tutti gli attori e le attrici coinvolti interpretare più ruoli nell'ambito dei suddetti tre episodi. Per saperne di più, comunque, basterà attendere poche ore: dopo la scorsa Notte degli Oscar l'hype è ovviamente alle stelle!

