Kinds of Kindness è il nuovo film di Lanthimos ed Emma Stone dopo Povere Creature!

Kinds of Kindness è il titolo del nuovo film diretto dal regista greco Yorgos Lanthimos, che vede nuovamente protagonista Emma Stone, alla sua terza collaborazione con il cineasta ellenico dopo La favorita e Povere creature! Un film che si discosterà molto dai precedenti lavori di Lanthimos e Stone.

"È un film molto diverso. Sono tre storie contemporanee e c'è un nucleo di attori, sette in totale, che interpretano un personaggio in ogni storia. Quindi, interpreteranno tre personaggi diversi" ha spiegato Lanthimos nel corso della serata dei Golden Globe.



Anche Willem Dafoe, che ha recentemente recitato in Povere creature!, è parte del cast di Kinds of Kindness.

"Ve lo mostreremo presto" ha ribadito Lanthimos alla stampa nel corso della serata nella quale Povere creature! ha vinto il premio come miglior film commedia o musicale e quello alla miglior attrice in un film commedia o musicale per Emma Stone, al secondo Globe in carriera dopo La La Land. Su Everyeye trovate tutti i vincitori dei Golden Globe 2024.



Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su Kinds of Kindness, che in questo momento si trova in fase di post-produzione dopo la conclusione delle riprese.

Il cast comprende anche Joe Alwyn, Margaret Qualley e Jesse Plemons.



Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sull'ultimo film di Yorgos Lanthimos uscito al cinema non perdetevi la nostra recensione di Povere creature!