Kinds of Kindness, il nuovo film di Lanthimos con Emma Stone esce quest'estate!

A Yorgos Lanthimos ed Emma Stone non piace perdere tempo: lo strepitoso duo de La Favorita e Povere Creature, reduce da una Notte degli Oscar tutt'altro che insoddisfacente, è infatti già pronto a tornare in sala tra pochissimo tempo con il nuovo lavoro del regista greco, il misterioso Kinds of Kindness.

Mentre già si parla di un possibile coinvolgimento di Lanthimos e Stone nel remake di Save the Green Planet, infatti, ecco arrivare come un fulmine a ciel sereno la data d'uscita di Kinds of Kindness: si tratta del prossimo 21 giugno, a poco più di 6 mesi dall'esordio statunitense di quel Povere Creature che ha sbancato gli Oscar 2024 insieme all'Oppenheimer di Christopher Nolan!

Di Kinds of Kindness, comunque, al momento si sa ancora pochissimo: tutto ciò che Lanthimos ci ha concesso di sapere è che si tratterà di un film incentrato su più protagonisti per tre storie da sviluppare in contemporanea; la particolarità consisterà in un gruppo di 7 attori (tra cui, supponiamo, Stone stessa) che prenderà parte a tutte le storyline del film, interpretando in ognuna di queste un personaggio diverso. Insomma, mancano appena 3 mesi per rivedere all'opera uno dei team più apprezzati di Hollywood: Kinds of Kindness riuscirà a reggere il confronto con Povere Creature? Staremo a vedere!

Dungeons & Dragons - L'onore Dei Ladri 4K UHD è uno dei più venduti oggi su