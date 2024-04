Kinds of Kindness: quali sono gli attori del cast oltre ad Emma Stone?

Quali sono gli attori di Kinds of Kindness? Con la conferma che Kinds of Kindness sarà a Cannes 2024, andiamo alla scoperta del cast completo del nuovo film del regista greco Yorgos Lanthimos.

La nuova produzione Searchlight Pictures, diretta dal candidato all’Academy Award Yorgos Lanthimos, vede protagonista la due volte vincitrice del Premio Oscar Emma Stone, insieme al candidato all’Academy Award Jesse Plemons, al candidato all’Academy Award Willem Dafoe, alla giovane attrice Margaret Qualley, alla candidata all’Academy Award Hong Chau, col resto del cast completato anche da Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer di Euphoria: Emma Stone è qui alla terza collaborazione consecutiva con l'autore dopo La favorita e Povere creature, mentre Willem Dafoe e Margaret Qualley salgono a quota due (avendo fatto entrambi parte di Povere creature).

La sceneggiatura originale di Kinds of Kindness è scritta da Lanthimos e Efthimis Filippou, che giungono così alla loro quinta collaborazione (dopo The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro, Dogtooth e Alps). Il film è prodotto da Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos e Kasia Malipan.

Per altri contenuti vi ricordiamo che, dopo aver completato le riprese di Eddington di Ari Aster, la due volte premio Oscar Emma Stone sarà diretta dal marito Dave McCary in un nuovo film senza titolo in sviluppo per Universal.

