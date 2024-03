Kind of Kindness: lo strambo primo trailer del nuovo film di Yorgos Lanthimos e Emma Stone

Kinds of Kindness è il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, ed è appena stato pubblicato il primo trailer ufficiale della pellicola da parte di Searchlight Pictures.

Strambo non è esattamente l’aggettivo più spiazzante se accostato al nome di Yorgos Lanthimos, regista che non si è posto assolutamente limiti pudici negli ultimi anni. Guardando effettivamente il primo trailer di Kinds of Kindness, l’aggettivo strambo sembra essere invece davvero azzeccato. Perché la clip sembra preannunciare un film davvero diverso, non tanto a livello registico, quanto nei toni, rispetto a quelli a cui ci ha abituato Lanthimos, compresa la sua ultima opera “Povere Creature”. Ma come ben sappiamo, mai giudicare un film dal suo trailer, le differenze potrebbero essere enormi.

La sinossi ufficiale della pellicola recita: “KINDS OF KINDNESS è una favola in trittico, che segue un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto allarmato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un'altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con una capacità speciale, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.” Nel cast del film, oltre alla già menzionata Emma Stone, ci saranno Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie, e Hunter Schafer. Kinds of Kindness uscirà quest’estate, precisamente il 28 giugno 2024.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (DS) è uno dei più venduti di oggi.