Kin: Jack Reynor e James Franco nel trailer ufficiale del film fantascientifico

Lionsgate ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Kin, thriller fantascientifico diretto da Jonathan e Josh Baker, basato su un loro stesso cortometraggio del 2014.

Nel cast del film troviamo Jack Reynor (Detroit), Dennis Quaid (A Dog’s Purpose), Zoe Kravitz (Big Little Lies) e Carrie Coon (The Leftovers), mentre nella partedel villain troviamo nientemeno che James Franco (The Disaster Artist). Nella parte del giovane protagonista c’è, invece, l’esordiente Myles Truitt.

La pellicola, come specificato dalla locandina ufficiale (che potete visualizzare di seguito), è prodotta dai produttori di Stranger Things e Arrival, tra cui proprio Shawn Levy. Kin debutterà nelle sale statunitensi il prossimo 31 agosto 2018.

Prossimamente, rivedremo Franco anche in Future World, bizzarro incrocio tra Mad Max e Westworld, di cui figura come co-regista insieme a Bruce Thierry Chung. La Kravitz è invece attesa nel sequel Animali Fantastici: I Crimini di Gindelwald.

Sinossi: tratto dal cortometraggio Bag Man che i fratelli Baker avevano realizzato nel 2014, la storia ruota attorno a un ex carcerato appena uscito di prigione (Reynor) e a suo fratello adottivo, che sono costretti a darsi alla fuga, inseguiti da un criminale assetato di vendetta (Franco), dalla polizia federale e da un gruppo di soldati extraterrestri. La loro sola speranza risiede in una misteriosa arma che i due hanno trovato per caso.