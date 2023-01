Kimi: finalmente il nuovo film di Steven Soderbergh con Zoe Kravitz è arrivato in Italia

Con notevole ritardo, in questi giorni è finalmente arrivato in Italia uno dei migliori film del 2022: Kimi di Steven Soderbergh, sensazionale thriller domestico che sposta la coordinate de La conversazione di Francis Ford Coppola ai tempi del Covid-19.

Il film, interpretato dalla star di The Batman Zoe Kravitz nel ruolo della protagonista, è disponibile direttamente per il mercato on demand ed è noleggiabile o acquistabile sulle più note piattaforme come Apple TV, Amazon, Rakuten, Chili e Google Play. E alla buon'ora, aggiungiamo noi: trattandosi di un film esclusiva della piattaforma di streaming HBO Max la strada di questo film oltre i confini nord-americani è stata a dir poco impervia - chi vi parla possiede una splendida edizione home-video originale, purtroppo in DVD perché il film non è stato neppure stampato in bluray - ma finalmente anche il pubblico italiano potrà scoprire l'ennesimo lavoro puntuale e significativo di uno dei registi infaticabili del panorama hollywoodiano da trent'anni a questa parte.

La storia di Kimi, ambientata a Seattle durante la pandemia di COVID-19, è quella di Angela, una ragazza agorafobica che lavora in smart working per un'azienda tech che produce assistenti virtuali. Durante un turno di lavoro si imbatte fortuitamente in una traccia audio relativa ad un crimine violento registrata da Kimi, l'assistente virtuale di cui Angela monitora il sistema. Prova a riportare la cosa sia all'azienda che alle forze dell'ordine, ma presto, per scoprire la verità ed avere giustizia, dovrà affrontare quel che teme di più: uscire dal suo appartamento.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Kimi.