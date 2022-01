Kim Rossi Stuart salva il figlio di 3 anni scivolato nel Tevere

Paura a Roma per Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: l'attore e regista romano ha infatti dovuto soccorrere il figlio Ian caduto nel Tevere. Il gesto è stato riportato da Diva e Donna, che ha documentato il tutto con delle foto che permettono di ricostruire la dinamica dell'azione.

Secondo quanto sappiamo, nella giornata di ieri la coppia passeggiava sul lungotevere, più precisamente sulla pista che costeggia il fiume. Con loro c'erano i figli Ettore di 11 anni e Ian di 3. Proprio quest'ultimo sarebbe improvvisamente scivolato, precipitando nell'acqua. Kim Rossi Stuart, con grande prontezza, si è accorto dell'accaduto e si è avvicinato all'argine. Ha dunque afferrato subito il figlio per un braccio, riportandolo sulla terra ferma. In seguito i due genitori hanno consolato il piccolo, visibilmente scosso dall'accaduto.

Non è la prima volta che l'attore e regista fa notizia nella capitale. Nell'Ottobre del 2005, infatti, proprio a Roma era stato vittima di un grave incidente motociclistico. Rossi Stuart si sarebbe ripreso soltanto qualche mese dopo, tornando alla sua attività di interprete per il cinema e il teatro.

Per chi non ricordasse di chi parliamo, recentemente abbiamo visto Rossi Stuart nel film di Gabriele Muccino Gli Anni Più Belli, mentre come regista ci ha stupiti più volte, in particolare con Tommaso, lungometraggio su ossessione e amore.