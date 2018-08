Kim Possible, primo teaser trailer del live-action con protagonista Sadie Stanley

È grazie a Disney Channel che possiamo mostrarvi il primo teaser trailer ufficiale di Kim Possible, adattamento live-action dell'omonima e amata serie animata che vedrà protagonista nei panni dell'eroina/spia titolare del progetto la giovane Sadie Stanley, conosciuta soprattutto per la sere TV Game Shakers.

La serie originale, andata in onda dal 2002 al 2007, segue le vicende della protagonista Kim Possible, una studentessa/agente segreto che combatte il crimine mentre si destreggia tra i suoi problemi da teenager. L'eroina cerca di portare avanti la sua vita segreta insieme all'aiuto del suo migliore amico Ron Stoppable, il suo animaletto Rufus e il genio informatico Wade Load. Le più importanti nemesi di Kim sono il Dr. Drakken e Shego. La trama del film in arrivo nel 2019 è ancora sconosciuta.



Lo scorso luglio, Disney Channel ha approfittato del panel per Big Hero 6: La serie per presentare la prima immagine di Sadie Stanley nei panni di Kim Possible. Non a caso i produttori esecutivi di Big Hero 6, MarkMcCorkle e Bob Schooley, sono i creatori originali della serie animata. Potete dare un'occhiata al first look nel tweet in calce alla notizia.

Kim Possible vede nel cast anche Alyson Hannigan, Connie Ray, Todd Stashwick, Taylor Ortega, Ciara Wilson, Erika Tham, e Sean Giambrone. L'uscita del film è attualmente prevista per il 2019, a data da destinarsi.