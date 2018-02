Kim Possible: è iniziato il casting per il film in Live-Action!

È iniziato il casting per il live action di, tratto dalla popolare serie a cartoni animati di Disney.Kim è una tipica ragazza del liceo che, nel tempo libero, salva il mondo dai cattivi. La serie, un successo a livello globale, è stata molto lodata per la rappresentazione del modello femminile.

Kim è una giovane che usa cervello, cuore le proprie competenze, per salvare il mondo; la serie animata di si compone, in tutto, di 87 episodi più due film d'animazione originali Disney.

La sceneggiatura del live-action sarà scritta dai creatori della serie animata, i vincitori di Emmy Mark McCorkle e Robert Schooley (Kim Possible, Big Hero 6: La serie, I pinguini del Madagascar) - e Josh Cagan (The DUFF, Bandslam). McCorkle, Schooley e Zanne Devine, che hanno prodotto o sono stati produttori esecutivi di una dozzina di film tra cui I, Tonya e Easy A.

l film è co-diretto e co-prodotto da Adam B. Stein e Zach Lipovsky. Stein e Lipovsky si sono incontrati a On the Lot della FOX, una competizione di regia prodotta da Steven Spielberg e Mark Burnett, in cui ciascuno di loro ha scritto e diretto un nuovo cortometraggio ogni cinque giorni.

Adam Bonnett, vicepresidente di Disney Channels Worldwide, ha dichiarato: "Mark e Bob hanno creato un personaggio che durerà nel tempo e che è diventata un'amica per i bambini di tutto che in lei si rivedono: una ragazza media che trascorre le sue ore fuori dalla scuola cacciando i cattivi. Anche se Kim Possible 'può fare qualsiasi cosa', i bambini e i pre adolescenti hanno scoperto che questa ragazza dai capelli rossi è proprio come loro. Mentre ci lanciamo nella divertente sfida di trasformare Kim e Ron in carne e ossa, io sono devo dire di essere entusiasta di lavorare ancora con Mark e Bob e di dare il benvenuto all'aggiunta di un dinamico team creativo - composto da Josh, Zanne, Adam e Zach - in un mondo in cui tutto è davvero possibile. "

Curiosi?