Kim Kardashian e Kanye West affittano diversi cinema per mostrare Just Mercy gratuitamente

Kanye West e Kim Kardashian hanno avviato un'iniziativa benefica insieme a Warner Bros. per la sponsorizzazione di Just Mercy, il nuovo dramma di Destin Daniel Cretton con protagonisti Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson.

"Ero così commossa dopo aver visto #JustMercy che Kanye e io vogliamo essere sicuri che anche voi abbiate la possibilità di vederlo. Quindi ci uniamo a @werepjustice per acquistare sale cinematografiche in tutto il paese così da darvi la possibilità di vincere i biglietti per una proiezione gratuita. Iscrivetevi a replresentjustice.org/kkw e preparatevi a lasciarvi sorprendere dall'incredibile lavoro di Byran Stevenson e dalle incredibili esibizioni di Michael B Jordon, Jamie Foxx e Brie Larson" ha scritto la Kardashian sul suo profilo Instagram, post che come potete vedere in calce all'articolo è stato ricondiviso dall'account ufficiale della Warner Bros.

Basato sul libro Just Mercy: A Story of Justice and Redemption di Bryan Stevenson, il film co-sceneggiato da Andrew Lanham e Cretton vede Jordan nei panni dello stesso Stevenson, un avvocato laureatosi ad Harvard che si reca in Alabama per aiutare e difendere tutti coloro che sono stati ingiustamente condannati nel corso degli anni con accuse mosse da motivi razziali. Uno di questi è Walter McMillian, interpretato da Jamie Foxx, un lavoratore di pasta di legno condannato a morte per omicidio nonostante la presenza di molte prove che dimostrano la sua innocenza.

Il film, noto in Italia col titolo di Il Diritto di Opporsi, arriverà nel nostro mercato a marzo. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al primo trailer ufficiale e al final trailer.