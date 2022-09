Kim Kardashian si è detta interessata a girare un film dei Marvel Studios

A Kim Kardashian non dispiace l'idea di apparire in un film della Marvel. Quello dell'imprenditrice è uno dei nomi più importanti di Hollywood, con la seconda stagione di The Kardashians in uscita su Hulu a fine del mese. Prima o poi potrebbe capitare di vederla all'interno del Marvel Cinematic Universe, nei panni di un personaggio o di sé stessa.

Kim è stata anche al centro delle cronache per la sua relazione con Pete Davidson e l'ex marito Kanye West, ma i pettegolezzi e gli intrighi sono un punto fermo della famiglia Kardashian. Dopo aver ottenuto altri ingaggi come attrice al Saturday Night Live e nel film d'animazione Paw Patrol, Kim Kardashian sarebbe pronta per un ruolo da protagonista nel Marvel Cinematic Universe.

Interview Magazine ha realizzato un servizio su di lei, in cui le è stato chiesto se avesse intenzione di tornare a recitare. "Se reciterò? Lo farei se saltasse fuori qualcosa di divertente. Forse un film della Marvel, sarebbe molto divertente da fare. Non sto cercando attivamente, ma credo che le cose arrivino quando devono arrivare", ha dichiarato Kim alla rivista.

È importante notare che Kim non ha detto di essere in trattative con i Marvel Studios, ma solo che troverebbe divertente apparire in un film Marvel. Mantenere una mentalità aperta è una scelta intelligente per chiunque lavori a Hollywood, perché non si sa mai quando il prossimo grande ingaggio arriverà sul proprio piatto. Sebbene molti si sarebbero fatti beffe di una Kardashian che compare nel MCU, basti pensare che Megan Thee Stallion ha avuto un cameo in She-Hulk: Attorney at Law, facendo persino twerking al fianco di She-Hulk nella scena post-credit del suo episodio.

Se un film Marvel non dovesse funzionare, forse Kim Kardashian potrebbe seguire la strada di Megan Thee Stallion e apparire in una serie Marvel Disney+. L'impegno non sarebbe così massiccio come quello da dedicare a un film, e contribuirebbe sicuramente a incrementare il numero di abbonamenti per lo streamer, un aspetto che è sempre al centro dell'attenzione della Disney.