Kim Kardashian nel Belpaese: la giunonica influencer sbarca a Roma

Negli ultimi tempi l'Italia sembra essere ritornata una delle mete del turismo internazionale di lusso e, dopo aver accolto una star del calibro di Anthony Hopkins, il Belpaese ora ha dato ospitalità anche a Kardashian.

Non sono ancora chiari i motivi del suo soggiorno, sul web si vocifera che la giunonica influencer abbia deciso di fare tappa a Roma per girare uno degli episodi del suo celebre reality show "Al passo con i Kardashan". Altri invece suppongono che sia stata scelta come testimonial di un noto brand d'alta moda nostrano.

Kim reduce dal divorzio da Kanye West ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono in pantaloncini e scollo vertiginoso in giro per le strade della Capitale. D'obbligo la sosta al Colosseo, dove la figlia dell'avvocato che ha difeso OJ Simpson si è fatta ritrarre in compagnia di Chris Appleton e Mario Dedivanovic, rispettivamente hair stylist e make up artisti di fiducia. Tra le stories è possibile scorgere una tappa anche ai Musei Vaticani e una visita alla Pietà di Michelangelo conservata nella basilica di San Pietro in Vaticano

Intanto pare che i rapporti tra Kim e Kanye siano molto tesi, nonostante ciò e i tabloid americani rivelano che i due hanno già raggiunto l'accordo per la custodia congiunta dei loro quattro figli, North, Saint, Chicago e Psalm.