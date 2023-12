Kim Basinger compie 70 anni: 'Non mi è mai piaciuto andare a letto con chiunque'

La vita da sex-symbol a Hollywood offre ovviamente infinite possibilità in termini di relazioni più o meno occasionali: non tutti, però, sembrano particolarmente affascinati da quest'aspetto della vita da star del cinema, almeno a giudicare dalle parole di una Kim Basinger mai troppo avvezza al continuo cambio di partner.

L'attrice che oggi compie 70 anni e che recentemente ha cominciato a cercare casa in Salento come la collega Helen Mirren ha infatti ribadito più volte di non essersi risparmiata in termini di vita notturna, ma anche di esser sempre stata abituata a vivere in maniera profonda e intensa le proprie relazioni sentimentali.

"Ci sono un sacco di donne che amano fare sesso, punto, non vogliono impegni. Ma poi, un giorno, un sacco di loro cominciano a stancarsi di quella roba. A un certo punto ti stanchi di andare alle feste e di andare per club, in quanti club poi andare dopo un po'? Sapete, a me piace andare nei club, io amo ballare. Ma non salto da una persona all'altra. Per la mia serenità mentale, non mi piace andare a letto con chiunque. Non l'ho mai trovato interessante. Mi piace semplicemente stare con la persona con cui sto" sono state le sue parole. Come diventare Kim Basinger, d'altronde, senza avere le idee chiare su ciò che si ama fare?