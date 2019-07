Killmonger tornerà in Black Panther 2? La risposta di Kevin Feige ai rumor

In una recente intervista, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che i lavori di Black Panther 2 hanno avuto inizio con Ryan Coogler impegnato nuovamente come regista e sceneggiatore del film.

Inutile dire che, in una nuova intervista, è stato chiesto direttamente al deus ex machina del Marvel Cinematic Universe se i rumor che vogliono prepotentemente un ritorno di Michael B. Jordan nel cast della pellicola siano veri o meno. Infatti, secondo queste voci di corridoio, sempre più insistenti, il personaggio di Erik Killmonger tornerà nel sequel, in un modo o nell'altro.

Quanto c'è di vero in tutto questo? La risposta di Kevin Feige, naturalmente, non si è fatta attendere: "Sono rumor e basta. La risposta più sincera è che sono solo rumor e speculazioni. Ryan sta scrivendo proprio ora la trama del sequel e tutto ciò che circola sul film, di conseguenza, è puro rumor".

Quindi non rivedremo Killmonger? Oppure tornerà nel sequel e Feige ci sta semplicemente depistando? Certo è che, con Coogler impegnato nella stesura del copione, dovremmo sentire parlare di casting e potenziali ritorni soltanto il prossimo anno e non prima. Le riprese potrebbero partire il prossimo anno con un'uscita rumoreggiata nel corso del 2021.