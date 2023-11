Killers of the Flower Moon, la vera storia dietro il personaggio di Jesse Plemons

Jesse Plemons è una delle star che arricchiscono il cast di Killers of the Flower Moon, l'ultimo film diretto da Martin Scorsese e uscito nelle sale cinematografiche da poche settimane. Plemons interpreta un agente federale di nome Tom White, che affrontò il caso di omicidi dei nativi americani Osage, in Oklahoma, negli anni '20.

Ma qual è la storia che si nasconde dietro il personaggio di Plemons? L'incarico del caso a White nel 1925 fu il catalizzatore che pose fine al regime omicida di Hale, salvando non solo la vita di Mollie Kyle ma quella di innumerevoli persone innocenti. White riuscì laddove dozzine di altre figure autorevoli avevano volontariamente fallito.



La trama del film ruota intorno alla storia d'amore tra Mollie (Lily Gladstone) e Ernest (Leonardo DiCaprio) e per questo motivo la presenza di White nel film è piuttosto esigua; agli spettatori viene presentata soltanto un'istantanea della sua vita. Ma il Tom White ha vissuto una vita straordinaria. David Grann racconta nel libro che l'infanzia di White l'ha guidato verso un futuro lavoro nella legge. Nato nel 1881, era figlio di uno sceriffo del Texas, Robert Emmet, appassionato di giustizia. L'infanzia di White è stata difficile, spesso trascorsa con il fratello più grande Dudley, a causa degli impegni di lavoro di suo padre e la morte prematura della madre. A Robert venne assegnata la guida di una prigione di Austin e il giovane Tom si ritrovò a vivere nella casa adiacente ad una prigione, sviluppando in lui un vivo interesse per la mente criminale. A dodici anni vide suo padre giustiziare un uomo condannato per stupro. Secondo Grann, quest'esperienza avrebbe contribuito al suo rifiuto del cosiddetto 'omicidio giudiziario' a favore di una giustizia migliore, alla quale avrebbe dedicato tutta la vita.



