Killers of the flower moon o Me contro Te Vacanze in Transilvania? La sfida al box office

Dopo la sfida tra Barbie e Oppenheimer, il box office italiano propone un'accoppiata ancora più improbabile: quella composta da Killers of the flower moon, il mastodontico nuovo film di Martin Scorsese, e Me contro Te: Vacanze in Transilvania, il quinto film degli YouTube Lui e Sofi.

Una lotta quantomai agguerrita, imprevedibilmente, dato che il difficile Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese ha esordito basso, come da previsioni, con un totale di 218mila euro il giorno di debutto, giovedì 19 ottobre, per una media di 489 euro in 446 cinema (che è comunque la più alta della top10), mentre Me contro Te: Vacanze in Transilvania ha fatto anche peggio, facendosi scavalcare e atterrando in seconda posizione nel giorno dell'esordio del film con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, con un incasso di altri 189mila euro da 442 cinema e una media di 429 euro a struttura, per un totale complessivo 257mila euro.

Molto probabilmente Me contro Te sarà strafavorito nel weekend contro Killers of the flower moon (basti pensare che il precedente film, Me contro Te – Missione giungla, era partito con 242mila nei primi giorni e poi era schizzato ad un totale di 4,8 milioni tra sabato e domenica, mentre il primo film, La vendetta del signor S, arrivò addirittura ad un totale di 9,5 milioni di euro) ma vi terremo aggiornati su tutti i dati che usciranno nei prossimi giorni: la nuova improbabile sfida al box office è appena cominciata.

