Killers of the Flower Moon, il nuovo trailer è tutto per il villain di Robert De Niro

L'attesissimo nuovo film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer promozionale dedicato all'antagonista interpretato da Robert De Niro, William King Hale.

Il filmato, pubblicato da Paramount Pictures e disponibile come al solito all'interno dell'articolo, è una featurette della durata di un minuto che racconta i retroscena su Hale, con il regista Martin Scorsese e la star protagonista Leonardo DiCaprio che spiegano la malvagità del personaggio. Per l'autore, il cui cinema è sempre stato attratto da protagonisti ambivalenti, Hale è stato un personaggio "straordinario", perché "si comportava in maniera rispettosa da un lato mentre dall'altro agiva come un delinquente omicida". DiCaprio, invece, parla di Hale come di "uno sfruttatore e manipolare", emblema perfetto della "banalità del male". Infine, la co-protagonista Lily Gladstone elogia la performance di Robert De Niro, dicendo che è "una delle poche persone su questo pianeta in grado di cambiare la temperatura in una stanza appena ci entra".

Ricordiamo che De Niro interpreta William King Hale, un personaggio realmente esistito: ex capo politico della contea di Osage noto per i suoi traffici sleali, i piani di frode e gli omicidi che portarono il terrore nella comunità di nativi americani dell'Oklahoma. Killers of the Flower Moon è la decima collaborazione tra Martin Scorsese e Robert De Niro, l'undicesima se includiamo anche il cortometraggio The Audition.

Il film uscirà in Italia dal 19 ottobre con 01 Distribution: per altri contenuti guardate il trailer finale di Killers of the Flower Moon.