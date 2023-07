Killers of the Flower Moon, svelato l'esplosivo trailer del film di Martin Scorsese

Killers of the Flower Moon è il nuovo film di Martin Scorsese, ambizioso progetto targato Apple TV+ il cui trailer anticipa una storia di potere, criminalità, fede, petrolio. La pellicola, che uscirà al cinema il 19 ottobre 2023, è tratta dal romanzo Gli assassini della terra rossa di David Grann il cui fulcro è la nascita dell'FBI dietro una triste pagina di cronaca nera degli Stati Uniti sul massacro di molti Nativi Osage.

A detta di qualcuno, Killers of the Flower Moon è il miglior film di Scorsese ( si parla già di Oscar) e l'interpretazione più matura e sorprendente di Leonardo Di Caprio che interpreta Ernest, reduce dalla Grande Guerra, un uomo sì onesto ma anche terribilmente attaccato al denaro. Proprio l'amore per i soldi e lo zio William Hale (Robert De Niro) portano Ernest a sposare Mollie, una donna che appartiene ai Nativi Osage, una tribù che diventa da un momento all'altro ricca quando scopre che il loro terreno è pieno di petrolio.

Nell'Oklahoma degli anni '20, però, improvvisamente molti Osage spariscono o vengono uccisi brutalmente: scatta così l'allarme e l'agente Tom White guida i predecessori a indagare e scoprire cosa si nasconde tra le terre Osage. Una crime story che è stata molto apprezzata dagli stessi Nativi che hanno elogiato l'ultima fatica di Martin Scorsese.

Killers of the Flower Moon si prospetta come il prossimo capolavoro del regista che si affida ancora a una volta a collaborazioni fidate come Robert De Niro e Leonardo Di Caprio. Accanto a nomi consolidati della cinematografia di Scorsese, anche Jesse Plemons, Lily Gladstone e il premio Oscar Brendan Fraser.