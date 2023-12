Killers of the flower moon, svelata la data d'uscita in streaming...ma non su Apple TV+

Dopo la data d'uscita del bluray di Killers of the flower moon, in queste ore è stata annunciato anche l'appuntamento in streaming con il nuovo film di Martin Scorsese, ma a sorpresa l'annuncio non è arrivato da Apple TV+.

Come saprete, infatti, nonostante il kolossal anti-epico con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro sia stato distribuito al cinema in tutto il mondo da Paramount (in Italia da 01 Distribution), Killers of the flower moon è una produzione originale Apple Studios, e uscirà in streaming sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+. Tuttavia, in queste ore la piattaforma concorrente Prime Video ha incluso Killers of the flower moon nella line-up dei nuovi film in uscita a gennaio 2024, con data fissata al 26 gennaio prossimo.

L'elenco ufficiale svelato da Prime Video è il seguente:

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo | 1 gennaio

L’ordine del tempo | 2 gennaio

Insidious - La porta rossa | 5 gennaio

The Marsh King’s Daughter | 6 gennaio

The Forgiven | 15 gennaio

Supercool - Strafigo per un giorno | 19 gennaio

Volevo un figlio maschio | 23 gennaio

Killers of the Flower Moon | 26 gennaio

L’ultima volta che siamo stati bambini | 30 gennaio

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti. Per altre letture ricordiamo che il bluray italiano di Killers of the flower moon sarà un'esclusiva mondiale.