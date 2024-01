Killers of the flower moon, svelata la data d'uscita in streaming su Apple TV+

Proprio nel giorno in cui è trapelata la data d'uscita in digitale per Napoleon di Ridley Scott, la piattaforma Apple TV+ ha ufficialmente svelato la data di debutto in streaming dell'altro cavallo di battaglia del 2023, Killers of the flower moon di Martin Scorsese.

Proprio in questi minuti, infatti, Apple Original Films ha annunciato che Killers of the Flower Moon debutterà in streaming in esclusiva su Apple TV+ da venerdì 12 gennaio, vale a dire la prossima settimana: questa data è valida per tutti i paesi in cui il servizio di streaming on demand di Apple è attivo, il che vuol dire che comprende anche l'Italia.

La data d'uscita in streaming di Killers of the flower moon arriva a pochi giorni dalla cerimonia dei Golden Globes, che saranno consegnati il prossimo 7 gennaio e che daranno il via alla Stagione dei Premi 2024, nella quale il kolossal di Martin Scorsese è certamente uno dei titoli più caldi: interpretato da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, a partire dalla première di Cannes 2023 il film ha ottenuto numerosi consensi sia da parte della critica che da parte del resto dell'industria, come la nomina a miglior film dell'anno da parte della National Board of Review, le 12 nomination ai Critics Choice Award e le 7 nomination ai Golden Globe.

Per quanto riguarda gli Oscar 2024, invece, in attesa elle nomination ufficiali ricordiamo che il film è rientrato nelle shortlist dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences per le categorie Miglior trucco e acconciatura, Miglior suono, Miglior colonna sonora originale e Miglior canzone originale. Da segnalare anche che, sempre a gennaio, Killers of the flower moon uscirà in bluray in esclusiva mondiale per Eagle Pictures.