Killers of the Flower Moon, svelata la data d'uscita del nuovo film di Martin Scorsese!

Dopo anni di attesa è stata rilasciata finalmente la data di uscita di Killers of the Flower Moon nuova fatica cinematografica di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. La pellicola arriverà il 6 ottobre in città selezionate per poi arrivare il 20 in tutte le sale.

Dopo l'epopea gangster di The Irishman, Martin Scorsese torna di nuovo al cinema con una pellicola ambientata negli anni '20 e che seguirà il mistero di alcune uccisioni avvenute in alcune riserve poi diventate territorio dei petrolieri. Il film sancisce la prime ufficiale collaborazione alla corte di Scorsese di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, da anni definiti l'uno l'erede dell'altro nella cinematografia del regista italo-americano.

DiCaprio ha già definito Killers of the Flower Moon un capolavoro aumentando ancor di più le aspettative del pubblico che aspettava da anni un nuovo lavoro del regista. Co-distributore della pellicola sarà la Paramount che aiuterà nella distribuzione nelle sale. Il cinema d'autore da diversi anni fa fatica a farsi sentire nelle sale. L'unica speranza è che il nome di un maestro come Martin Scorsese riesca ad attirare persone al cinema nonostante un film che, da molti, è stato definito non facile ed impegnativo soprattutto nella sua durata.

Secondo quanto trapelato Killers of the Flower Moon sarebbe troppo lungo per essere presentato a Cannes, lasciando un interrogativo su dove il film potrebbe ottenere la sua anteprima mondiale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!