Killers of the flower moon è stato un successo o un flop al box office? In questo articolo analizziamo tutti i numeri fatti registrare al cinema dal nuovo film diretto da Martin Scorsese.

Killers of the flower moon è uscito in sala a fine ottobre, ma da allora gli incassi arrivati non sono minimamente sufficienti a collocare il film con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro nella classifica dei migliori successi del 2023: non che il titolo abbia fatto registrare numeri inferiori alle aspettative, perché probabilmente neppure Apple TV+ si aspettava di poter recuperare l'investimento dall'uscita nelle sale, ma va segnalato che al momento della stesura di questo articolo Killers of the flower moon ha incassato circa 93 milioni di dollari a livello globale, una cifra che non corrisponde neppure alla metà del budget di produzione (pari a oltre 200 milioni di dollari, escluse le spese promozionali).

Apple, che insieme a Paramount Pictures ha organizzato la distribuzione più ampia di sempre per un film supportato da un servizio di streaming (in Italia il titolo è stato portato nelle sale da 01 Distribution), aveva incassato appena 25 milioni di dollari nel primo week-end di programmazione, una cifra che aveva fatto debuttare Killers of the flower moon al secondo posto della classifica dei miglior incassi della settimana, ben dietro ai 35 milioni di dollari del film concerto di Taylor Swift. Tuttavia, Killers of the flower moon è stato anche uno dei migliori debutti di sempre per Martin Scorsese, arrivando terzo dietro solo a Shutter Island del 2010 (41 milioni di dollari) e The Departed del 2006 (26,9 milioni di dollari).

Infine, va tenuto a mente che si tratta del terzo grosso flop al cinema per Martin Scorsese dopo quelli di Silence, The Irishman e Killers of the flower moon, sebbene The Irishman, costato 250 milioni di dollari e in grado di incassare solo 8 milioni in tutto il mondo, aveva come unico obiettivo i numeri di streaming di Netflix e ha ricevuto una distribuzione nelle sale molto limitata.