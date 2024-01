Killers of the flower moon in streaming su Prime Video: 5 curiosità da scoprire

Come vi avevamo anticipato qualche tempo fa, da questa settimana Killers of the flower moon di Martin Scorsese è disponibile in streaming su Prime Video, 'gratis' nel catalogo di tutti gli abbonati alla piattaforma.

Per l'occasione, vi proponiamo 5 curiosità su Killers of the flower moon da sapere prima della visione:

Un film da record : grazie a questo film, che ha ottenuto 10 nomination agli Oscar 2024, il terzo miglior risultato dell'edizione dietro Povere creature (11) e Oppenheimer (13), Martin Scorsese è diventato il regista vivente più candidato agli Oscar, 10 nomination totali, superando la parità con Steven Spielberg (attualmente fermo a 9 nomination). Il record assoluto per il regista più nominato di sempre agli Oscar è detenuto da William Wyler, candidato per ben 12 volte nel corso della sua vita.

Un'incredibile storia vera : L'indagine sugli omicidi della contea di Osage è vera, ed è stata la prima portata avanti dal neonato Federal Bureau of Investigation (FBI) guidato da J. Edgar Hoover. L'autore del libro su cui è basato il film, David Grann, ha trascorso dieci anni alla ricerca del materiale per il suo acclamato volume true crime "Killers of the Flower Moon: Oil, Money, Murder and the Birth of the FBI".

Il costosissimo film dei sogni di Martin Scorsese : il regista ha inseguito questo progetto per diverso tempo, e la sceneggiatura originale era molto diversa, più sui toni di un thriller investigativo dal punto di vista della polizia con Leonardo DiCaprio nei panni dell'agente speciale chiamato a risolvere gli omicidi. Nel corso degli anni, come spiegato da Scorsese durante la conferenza stampa al Festival di Cannes 2023, il film si è trasformato da un 'whodunit' ad un 'who-didn't-do-it', con la storia raccontata dal punto di vista delle vittime, gli indiani, e i loro assassini. Il budget è stato di 200 milioni di dollari, cosa che ne fa il film rated- R hollywoodiano più costoso di sempre (superando Matrix Resurrections).

Il cachet di Leonardo DiCaprio : per questo ruolo, Leonardo DiCaprio è stato pagato la bellezza di 30 milioni. Si tratta del cachet più alto della carriera dell'attore.

Altri film sugli omicidi della contea di Osage: non tutti sanno che Killers of the flower moon non è il primo film sugli omicidi di Osage. Date un'occhiata anche a Tragedies of the Osage Hills (1926) di James Young Deer e Sono un agente FBI (1959) di Mervyn LeRoy con protagonista James Stewart.

