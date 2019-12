Killers of the Flower Moon in streaming? Leonardo DiCaprio: 'Per Scorsese qualunque cosa'

Nel corso di un'intervista con Deadline per la promozione di C'Era Una Volta a Hollywood agli Oscar 2020, la star Leonardo DiCaprio ha parlato brevemente anche di Killers of the Flower Moon, nuovo film di Martin Scorsese le cui riprese inizieranno a marzo prossimo.

L'intervistatore, spostando il topic dal film di Quentin Tarantino a The Irishman di Scorsese e il rapporto di DiCaprio con i servizi di streaming on demand come Netflix (che ha prodotto e distribuito il kolossal gangster), ha domandato all'attore - una delle ultime grandi star del cinema - come la prenderebbe se il regista gli dicesse che l'unico modo per realizzare Killers of the Flower Moon fosse farlo con un servizio streaming.

"Ad essere sincero", ha risposto DiCaprio, "non sono molti i consigli che posso dare a Martin Scorsese, e onestamente, sono aperto a tutto. Non sono qui per rappresentare le ultime vestigia della vecchia guardia, o cose del genere. Sarebbe un po' strano considerato il film di cui stiamo parlando, ma anche il cinema muto si è evoluto per arrivare al sonoro ... devi seguire l'inevitabilità del flusso della tecnologia e dove questo settore ti porta. A che serve essere l'ultimo rappresentante di una forma vecchia? Raramente penso a queste cose. L'unica domanda che mi pongo è: con chi è che posso fare un film fantastico? Questo è tutto. Non sono qui per fare dichiarazioni."

Ricordiamo che Killers of the Flower Moon sarà distribuito da Rai Cinema, anche se ad oggi non si conosce ancora la data di uscita ufficiale del film. Nel cast, come noto, anche Robert De Niro.