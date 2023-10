Killers of the flower moon stabilirà un nuovo record per la carriera di Martin Scorsese

Killers of the flower moon, il nuovo film di Martin Scorsese, stabilirà un nuovo record assoluto per la longeva carriera del leggendario regista newyorkese, un primato che ha a che fare con la distribuzione al cinema.

Stando a quanto riportato in queste ore, infatti, Killers of the flower moon sarà distribuito in 3.500 schermi nei cinema del Nord-America, una cifra che rappresenterà un nuovo massimo storico per un film diretto da Martin Scorsese: il record precedente di proiezioni per un film dell'autore di Gangs of New York e Casino, infatti, risale al 2006 con The Departed, quando il film con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson e Mark Wahlberg venne proiettato contemporaneamente su 3.017 schermi. Il thriller poliziesco, remake del cult di Hong Kong Infernal Affairs, portò fortuna al regista, che con The Departed vinse il suo primo Oscar al miglior film e alla miglior regia: sarà così anche per Killers of the flower moon?

Ricordiamo che le prime proiezioni prevedevano un debutto da circa 24 milioni di dollari a livello nazionale per Killers of the flower moon, una cifra bassissima se si considera che il film Apple Studios e co-distribuito con Paramount Pictures ha avuto un budget di oltre 200 milioni di dollari. La sorte commerciale del tardo-western con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone sembra segnata, come del resto fu per The Irishman prodotto e distribuito da Netflix, che nel 2019 incassò appena 8 milioni al botteghino a fronte di un budget stimato intorno ai 250 milioni.

Per altre letture vi ricordiamo che abbiamo visto Killers of the flower moon, che forse non è il tipo di film che vi aspettate: cliccate sul link evidenziato per saperne di più...