Killers of the flower moon, sorpresa! Annunciato il bluray 4K, svelata la data d'uscita

I collezionisti avevano iniziato a temere il peggio ma invece ecco la sorpresa natalizia: in queste ore, infatti, è stato confermato ufficialmente che Killers of the flower moon di Martin Scorsese uscirà in home-video, grazie ad una prestigiosa edizione italiana a cura di Eagle Pictures.

A poche settimane dall'uscita di Killers of the flower moon nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, possiamo confermarvi che l'edizione bluray 4K UHD del film arriverà il 25 gennaio 2024, dunque tra non molto: un'uscita targata RaiCinema e 01 Distribution a cura di Eagle Pictures, che promette una bellissima steelbook da collezione a due dischi, che oltre alla versione in 4K UHD conterrà anche un secondo disco con il film in versione blu-ray HD.

Da segnalare, tra l'altro, che al momento si tratta dell'unica edizione home-video di Killers of the flower moon su scala mondiale: l'annuncio è rimbalzato su tutti i principali blog di collezionisti e di appassionati di home-video fisico, che certamente accoreranno sui canali di Eagle Pictures per assicurarsi una copia di questa sorprendente edizione del film con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. È possibile che in futuro sarà realizzata anche una versione Criterion Collection di Killers of the flower moon, come fu per i film scorsesiani targati Netflix The Irishman e Rolling Thunder Revue, ma appunto ora come ora quella Eagle Pictures sarà l'unica ufficiale disponibile sul mercato.

Il ventiseiesimo lungometraggio di Martin Scorsese è un adattamento cinematografico del romanzo Gli assassini della terra rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell'FBI, best seller firmato da David Grann. Per altri contenuti, scoprite quale sarà il prossimo film di Martin Scorsese.