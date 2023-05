Killers of the Flower Moon, Scorsese ringrazia gli Osage: 'Spero faccia la differenza'

Con Killers of the Flower Moon Martin Scorsese si prepara a portare sul grande schermo uno spaccato molto triste e probabilmente poco conosciuto della storia degli Stati Uniti, vale a dire quello che riguarda l'omicidio di decine di nativi Osage "colpevoli" di essersi arricchiti grazie al petrolio: gli stessi Osage che ora ringraziano il regista.

Mentre già si parla di Killers of the Flower Moon come di un capolavoro, il regista presente al Festival di Cannes ha infatti voluto rivolgere alcune parole ai nativi che hanno ribadito di aver apprezzato moltissimo il fatto che un cineasta come Scorsese abbia voluto portare alla luce quella drammatica pagina di storia.

"Sono più che onorato. Vorrei che i miei genitori fossero qui per condividere quest'esperienza, sono stati con me per quasi tutta la mia carriera. Spero che possa fare la differenza. Spero che serva a far riflettere la gente là fuori sull'idea sistematica di quello che è, fondamentalmente, un genocidio. Non è altro che questo. Riflettere sul perché certe cose accadono, sulla superiorità di un popolo sull'altro, sulla superiorità di una cultura sull'altra" ha spiegato Scorsese.

Vedremo che impatto riuscirà effettivamente ad avere il film con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio: comunque vada con Killers of the Flower Moon, comunque, secondo Roger Deakins è un altro il capolavoro di Martin Scorsese.