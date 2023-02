Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese troppo lungo per Cannes

La premiere del nuovo film di Martin Scorsese, Killers of The Flower Moon era stata prevista, non più tardi di quest’estate, per essere programmata a Cannes, con Apple alla produzione, un cast stellare e Scorsese in pieno controllo di fare il film che preferisse.

L’esperto regista non deve essersi preoccupato troppo delle esigenze di durata del film, in fondo l’idea era di andare principalmente su Apple TV+ con il pubblico a godersi lo spettacolo dal divano di casa. Ma a quanto pare, l’eccessiva lunghezza del film sarebbe un problema per gli organizzatori del festival di Cannes che starebbero faticando a programmare il film a causa delle sue 3 ore e 20 minuti di durata.

Killers of the Flower Moon è stato rimandato al 2023 forse proprio per poter essere presentato al festival francese prima di una distribuzione limitata nei cinema. Il film, con interpreti del calibro di Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Lily Gladstone e Robert De Niro si svolge nell’Oklahoma del 1920 e porta sullo schermo una serie di omicidi ai danni degli Osage che sarà conosciuta come Il Regno del Terrore. All’aumento del numero delle vittime, la neonata FBI prese in carico la vicenda svelando un’agghiacciante cospirazione e uno dei più mostruosi crimini della storia americana.

L’ultimo film di Scorsese, The Irishman, uscito nel 2019, durava 3 ore e 29 minuti, e in questo caso il filmmaker sta ancora lavorando con Thelma Schoonmaker per perfezionare l’editing di questa sua nuova fatica. Forse il film alla fine durerà un po’ di meno o forse Cannes troverà lo spazio necessario per esso.

Quello che sappiamo è che per vedere il film c’è bisogno di una programmazione accurata anche da parte dello spettatore e dato che ancora non c’è una data di uscita ufficiale, vi consigliamo di restare sintonizzati per ulteriori news mentre Scorsese si diverte su Internet a proposito del suo film fantasma.